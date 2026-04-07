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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

In der Schillerstraße parkte eine 20-Jährige ihren BMW in der Zeit zwischen dem 05. April, 19.00 Uhr und gestern, 12.00 Uhr. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an dem BMW fest, welche offensichtlich von einem Verkehrsunfall herrührten. Augenscheinlich hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Pkw touchiert, einen Schaden in geschätzter Höhe von 4.000 Euro hinterlassen und pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0084336/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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