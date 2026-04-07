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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Gösselborn (Ilm-Kreis) (ots)

Mit einem Triumph Motorrad befuhr ein 25-Jähriger gestern Abend die L1114 von Gösselborn in Richtung Paulinzella. In einer Linkskurve kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und kam zu Fall. Dabei verletzte sich der 25-Jährige leicht. Am Motorrad sowie der Leitplanke entstand Sachschaden. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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