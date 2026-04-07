LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen
Gösselborn (Ilm-Kreis) (ots)
Mit einem Triumph Motorrad befuhr ein 25-Jähriger gestern Abend die L1114 von Gösselborn in Richtung Paulinzella. In einer Linkskurve kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und kam zu Fall. Dabei verletzte sich der 25-Jährige leicht. Am Motorrad sowie der Leitplanke entstand Sachschaden. (jd)
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