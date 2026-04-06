LPI-GTH: Versuchter Diebstahl
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Ein unbekannter Täter betrat am frühen Sonntagmorgen kurz nach 02.00 Uhr unberechtigt ein Grundstück in der Ohrdrufer Straße. Dort gelangte er in den Innenraum eines unverschlossen abgestellten Pkw BMW und durchsuchte diesen. Nach erster Sichtung wurde nichts entwendet. Täterhinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und Anghabe der Bezugsnummer 0084132/2026 entgegen. (av)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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