Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mountainbike gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen gelangten am Samstag in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Langensalzaer Straße. Dort wurden vier Kellerboxen gewaltsam geöffnet und durchsucht. Aus einem Heizungsraum wurde schließlich ein Mountainbike im Wert von knapp 300 Euro entwendet. Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 bei der Polizei in Gotha zu melden. Bezugsnummer: 0084022/2026. (av)

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