Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter Autofahrer kollidiert mit Radfahrer und flüchtet (21.03.2026)

Singen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstagabend auf der Industristraße einen Radfahrer erfasst und ist anschließend geflüchtet. Gegen 19.30 Uhr war der Unbekannte, mit einem weißen Mercedes mit Schweizer Kennzeichen, auf der Industriestraße in Richtung Kreisverkehr Bohlinger Straße unterwegs. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden 47-jährigen Radfahrer zusammen. Ohne sich um den leicht verletzten Radler zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt nach der Kollision einfach fort.

Ein Rettungswagen brachte den 47-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

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