Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Werlte - Einbruch in Elektrotechnikfirma
Werlte (ots)
In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 6 Uhr kam es in der Brinkstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude einer Elektrotechnikfirma. Aus dem Gebäude entwendeten sie ein Fahrrad. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden.
