Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Brand eines Einfamilienhauses

Meppen (ots)

Gestern Nachmittag um 16:30 Uhr kam es in der Winkelstraße zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Eine minderjährige Bewohnerin ist auf den Brand aufmerksam geworden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Meppen konnte der Brand gelöscht werden, ehe er auf das gesamte Haus übergriff. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
