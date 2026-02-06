Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Brand eines Einfamilienhauses
Meppen (ots)
Gestern Nachmittag um 16:30 Uhr kam es in der Winkelstraße zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Eine minderjährige Bewohnerin ist auf den Brand aufmerksam geworden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Meppen konnte der Brand gelöscht werden, ehe er auf das gesamte Haus übergriff. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
