Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Scheune
Wietmarschen (ots)
In der Zeit von Mittwoch, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 9 Uhr kam es in der Bergstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Scheune. Aus der Scheune entwendeten sie Elektrowerkzeuge und zugehörige Akkus. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.
