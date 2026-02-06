PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Scheune

Wietmarschen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 9 Uhr kam es in der Bergstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Scheune. Aus der Scheune entwendeten sie Elektrowerkzeuge und zugehörige Akkus. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 06.02.2026 – 08:43

    POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Bauunternehmen

    Wietmarschen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 19:15 Uhr bis Donnerstag, 06:30 Uhr kam es in der Kiesbergstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude eines Bauunternehmens. Ob die Täter Diebesgut erbeuten konnten, steht bislang nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 08:42

    POL-EL: Meppen - Brand eines Einfamilienhauses

    Meppen (ots) - Gestern Nachmittag um 16:30 Uhr kam es in der Winkelstraße zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Eine minderjährige Bewohnerin ist auf den Brand aufmerksam geworden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Meppen konnte der Brand gelöscht werden, ehe er auf das gesamte Haus übergriff. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von ...

    mehr
