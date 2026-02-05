PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf Parkplatz vom Gesundheitszentrum medifit - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, 4. Februar 2026, kam es zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrum medifit in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 76-jährige Frau hatte ihren dunkelgrauen VW ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt. Zum genannten Zeitraum wurde der geparkte VW durch einen unbekannten Fahrzeughalter beim Ein- oder Ausparken touchiert, wodurch Schäden am rechten Kotflügel und Felgen entstanden sind. Bis zum jetzigen Erkenntnisstand steht die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht fest.

Der bislang unbekannte Täter entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/788550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  05.02.2026 – 15:20

    POL-EL: Getelo - Schwerer Verkehrsunfall - 72-Jähriger erliegt Verletzungen

    Getelo (ots) - Am Donnerstag, 5. Februar 2026, kam es gegen 11:20 Uhr in Getelo zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mann tödlich verletzt wurde. Ein 58-jähriger Fahrer eines Traktors war auf dem Holthuiser Weg in Richtung Ringstraße unterwegs. An der Einmündung zur Ringstraße beabsichtigte er, die Straße geradeaus zu überqueren. Dabei übersah er nach ...

    mehr
  05.02.2026 – 12:23

    POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf der Uhlandstraße - Zeugen gesucht

    Meppen (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, den 3. Februar 2026, 14:00 Uhr, bis Mittwoch, den 4. Februar 2026, 07:00 Uhr, kam es auf der Uhlandstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Person hatte ihren grauen Opel Insignia ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Straßenrand geparkt. Zum genannten Zeitraum befuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die Uhlandstraße in ...

    mehr
