Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf Parkplatz vom Gesundheitszentrum medifit - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, 4. Februar 2026, kam es zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrum medifit in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 76-jährige Frau hatte ihren dunkelgrauen VW ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt. Zum genannten Zeitraum wurde der geparkte VW durch einen unbekannten Fahrzeughalter beim Ein- oder Ausparken touchiert, wodurch Schäden am rechten Kotflügel und Felgen entstanden sind. Bis zum jetzigen Erkenntnisstand steht die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht fest.

Der bislang unbekannte Täter entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/788550 zu melden.

