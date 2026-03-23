Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerinnen stoßen auf dem Höhenweg zusammen - zwei Personen verletzt (21.03.2026)

Konstanz (ots)

Zwei Radfahrerinnen sind bei einem Unfall auf dem Höhenweg am Samstagmittag zusammengestoßen. Eine 71-Jährige war mit einem Trekkingrad auf der linken Fahrbahnseite in Richtung Uhlandstraße unterwegs. Eine 28-jährige Rennradfahrerin kam der Frau entgegen. Bei dem Versuch sich gegenseitig auszuweichen stießen beide zusammen, stürzten und verletzten sich. An dem Trekkingrad entstand geringer Sachschaden.

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