POL-KN: (Konstanz) Radfahrerinnen stoßen auf dem Höhenweg zusammen - zwei Personen verletzt (21.03.2026)
Konstanz (ots)
Zwei Radfahrerinnen sind bei einem Unfall auf dem Höhenweg am Samstagmittag zusammengestoßen. Eine 71-Jährige war mit einem Trekkingrad auf der linken Fahrbahnseite in Richtung Uhlandstraße unterwegs. Eine 28-jährige Rennradfahrerin kam der Frau entgegen. Bei dem Versuch sich gegenseitig auszuweichen stießen beide zusammen, stürzten und verletzten sich. An dem Trekkingrad entstand geringer Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell