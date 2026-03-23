Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall am Marktplatz - Mann fährt Kind an und flüchtet - 64-Jähriger betrunken unterwegs (20.03.2026)

St. Georgen (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Unfall am Marktplatz am Freitagnachmittag davongetragen. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 64-Jähriger mit einem Kia den für den Autoverkehr gesperrten Bereich des Marktplatzes. Auf Höhe eines Eiscafes erfasste er dabei einen 5 Jahre alten Jungen, der dort mit seinem Fahrrad unterwegs war. Der Bub stürzte infolge des Zusammenstoßes, verletzte sich aber nur leicht. Ohne sich anschließend weiter um den verursachten Unfall zu kümmern fuhr der 64-Jährige, nach kurzer Rücksprache mit vor Ort befindlichen Zeugen, einfach davon.

Der Mann konnte wenig später durch eine Streife des Reviers St. Georgen an seiner Arbeitsstelle angetroffen werden. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein Test ergab ein Ergebnis von rund 0,6 Promille. Der 64-Jährige musste daraufhin neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

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