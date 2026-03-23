Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Peterzell, Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in Holzbau Betrieb (20./21.03.2026)

St. GEorgen, Peterzell (ots)

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte versucht, in einen Holzbau Betrieb in der Straße "Am Tannwald" einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 08.30 Uhr machten sich die Täter gewaltsam an einem Fenster der Werkstatt zu schaffen, gelangten jedoch schlussendlich nicht in die Innenräume. Dabei hinterließen sie allerdings mehrere hunderte Euro Sachschaden.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des "KS Holzbau" beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07724 9495-00 beim Polizeirevier St. Georgen zu melden.

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