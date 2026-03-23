Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Metzgerei in der Ludwig-Gerer-Straße (21./22.03.2026)

Tengen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen sind Unbekannte in einen Betrieb in der Ludwig-Gerer-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum der Metzgerei. Im Inneren hebelten sie eine weitere Tür zum Büro auf. Hier erbeuteten sie anschließend mehrere hundert Euro Bargeld. Insgesamt hinterließen die Täter Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

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