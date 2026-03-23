Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, A 81

Lkr. Rottweil) Erheblich betrunkener 54-jähriger Lastwagenfahrer beschädigt Baustellenabsperrung, flüchtet vom Unfallort und leistet Widerstand (21.03.2026)

Dietingen (ots)

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte muss sich ein 54-jähriger Lastwagenfahrer nach einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der Autobahn 81 verantworten.

Der Mann war gegen 8 Uhr mit seinem Lastwagen samt Anhänger zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf am Neckar unterwegs. Im Baustellenbereich streifte er die Betonleitwand und beschädigte fünf Warnbaken. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt in Richtung Stuttgart fort.

Die Polizei konnte den Lastwagen im Rahmen der Fahndung schließlich an einem Logistikzentrum in Bondorf antreffen. Trotz Aufforderung weigerte sich der mutmaßliche 54-jährige Unfallverursacher, das Führerhaus zu verlassen. Die Beamten mussten den Fahrer schließlich von seinem Fahrersitz ziehen.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizisten schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung des Mannes fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht mit etwa 3,8 Promille. Neben einer Blutprobe in einem örtlichen Krankenhaus, bei welcher sich der 54-Jährige ebenfalls zur Wehr setzte, musste er daher auch seinen Führerschein abgeben.

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