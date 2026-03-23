POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Betrunkener 60-jähriger Autofahrer beschädigt geparktes Fahrzeug (22.03.2026)
Tuttlingen (ots)
Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in der Gartenstraße ein geparktes Fahrzeug angefahren.
Der 60-jährige Mann streifte gegen 15:15 Uhr mit seinem Opel beim Ausparken einen abgestellten VW. Die Polizeibeamten stellten bei der anschließenden Unfallaufnahme schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung des mutmaßlichen Unfallverursachers fest. Ein Alkoholtest bestätigte mit etwa 2,7 Promille den Verdacht. Neben einer Blutprobe musste der 60-Jährige daher auch seinen Führerschein abgeben.
Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.
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