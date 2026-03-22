PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N. - OT Glatt, Lkr Rottweil) Rücknahme des Zeugenaufrufes nach Verdacht Verkehrsunfall - Meldung von heute 09:00 Uhr (22.03.2026)

Sulz am Neckar (ots)

Die heute um 09.00 Uhr herausgegebene Veröffentlichung des Zeugenaufrufes nach Verkehrsunfallflucht in Sulz am Neckar, OT Glatt wird hiermit zurück genommen. Der Verdacht einer Unfallflucht hat sich nicht erhärtet, der Unfallschaden entstand nicht durch Fremdeinwirkung. Wir bitten mögliche Veröffentlichungen zurück zunehmen und bitten den Umstand zu entschuldigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Harald Klaiber
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren