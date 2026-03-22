POL-KN: (Sulz a.N. - OT Glatt, Lkr Rottweil) Rücknahme des Zeugenaufrufes nach Verdacht Verkehrsunfall - Meldung von heute 09:00 Uhr (22.03.2026)

Sulz am Neckar (ots) - Am Samstagabend kam es im Sulzer Ortsteil Glatt in der Straße "Im Täle" zu einer folgenschweren Unfallflucht, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 10 000.- EUR entstand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde ein geparkter schwarzer Skoda vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug auf der kompletten Beifahrerseite stark beschädigt. ...

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