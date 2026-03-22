POL-KN: (Sulz a.N. - OT Glatt, Lkr Rottweil) Rücknahme des Zeugenaufrufes nach Verdacht Verkehrsunfall - Meldung von heute 09:00 Uhr (22.03.2026)
Sulz am Neckar (ots)
Die heute um 09.00 Uhr herausgegebene Veröffentlichung des Zeugenaufrufes nach Verkehrsunfallflucht in Sulz am Neckar, OT Glatt wird hiermit zurück genommen. Der Verdacht einer Unfallflucht hat sich nicht erhärtet, der Unfallschaden entstand nicht durch Fremdeinwirkung. Wir bitten mögliche Veröffentlichungen zurück zunehmen und bitten den Umstand zu entschuldigen.
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