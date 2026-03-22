Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N. , Lkr. Rottweil) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht (21.03.2026)

Sulz am Neckar (ots)

Am Samstagabend kam es im Sulzer Ortsteil Glatt in der Straße "Im Täle" zu einer folgenschweren Unfallflucht, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 10 000.- EUR entstand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde ein geparkter schwarzer Skoda vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug auf der kompletten Beifahrerseite stark beschädigt. Die Unfallzeit dürfte zwischen 19.00 Uhr bis 01.30 Uhr am Sonntagmorgen liegen. Wer Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter 07432/81010 zu melden. Aufgrund der Beschädigung dürfte auch der Verursacher einen entsprechenden Unfallschaden vorweisen.

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