Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkr. Konstanz) Öffentlichkeitsfahndung im Stadtgebiet Konstanz (21.03.2026)

Konstanz (ots)

Gesucht wird der 85-jähriger Horst Furtschegger aus Konstanz. Der Vermisste ging gestern Nachmittag nachweislich aus einer Wohnung in der Robert-Bosch-Straße in Konstanz und ist seither unauffindbar.

Beschreibung:

Der Vermisste ist 174 cm groß, athletische Figur, graue, volle Haare, Schnauzer. Er trägt eine graue Jeans, hellblaues T-Shirt mit dunklem Aufdruck, goldene Halskette. Der Vermisste ist dement und orientierlungslos.

Hier der Link der Internetfahndung: https://t1p.de/r8esn

In dieser Fahndung sind zwei Lichtbilder der Person zu sehen, unter anderem ein Bild von gestern Nachmittag, als die Wohnung verlassen wurde.

Die Polizei nimmt Hinweise zum Aufenthalt unter der Telefonnummer 07731/888-333 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell