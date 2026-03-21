Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall auf der Autobahn -Zeugensuche- (21.03.2026)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitag, 20.03.2026, gegen 18:30 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Sulz. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker bremste ohne ersichtlichen Grund seinen PKW auf dem linken Fahrstreifen fast bis zum Stillstand ab. Eine 26-jährige PKW-Lenkerin, die hinter diesem Fahrzeug fuhr, konnte einen schweren Auffahrunfall nur dadurch verhindern, indem sie nach rechts auf den dortigen Fahrstreifen zog. Im Verlauf dieses Ausweichmanövers kollidierte sie mit einem dort ordnungsgemäß fahrenden PKW eines 45-Jährigen. Durch diese Kollision verletzte sich die 26-Jährige leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Der PKW-Fahrer, der den Unfall durch sein Bremsmanöver auslöste, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei diesem PKW soll es sich um einen weißen Skoda Kombi gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen PKW machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Zimmern (Tel. 0741-348790) zu melden.

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