Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrüche in Gartenlauben beim Geflügelzuchtverein (18./19.03.2026)

VS-Villingen (ots)

Am späten Mittwochabend sind Unbekannte in mehrere Gartenlauben auf dem Gelände des Geflügelzuchtvereins in der Obereschacher Straße eingebrochen. Zwischen 23.30 Uhr und 00.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu drei Parzellen, wo sie anschließend die dortigen Hütten aufbrachen. Bis auf eine Solarleuchte mit Bewegungsmelder entwendeten sie jedoch, soweit bekannt, nichts.

Die Höhe des bei den Einbrüchen verursachten Schadens ist noch nicht beziffert.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0 entgegen.

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