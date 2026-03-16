Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drei aufgebrochene Schuppen

Schmalkalden (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 23:45 Uhr, bis Sonntag, 06:20 Uhr, gewaltsam in drei Schuppen, welche sich im Hinterhof eines Hauses in der Waldhausstraße in Schmalkalden befinden, ein. Aus einem der Lagerschuppen entwendeten die Unbekannten eine Musikbox im Wert von etwa 300 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen oder dem Verbleib der Box nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0065481/2026 entgegen.

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