Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall unter Einfluss von Medikamenten

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 18.07.2025, gegen 11:50 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Delmenhorster die Düsternortstraße mit seinem Pkw Toyota und bog nach links auf die Straße Am Stadion ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von geschätzten 2000,- Euro. Bei dem Unfallverursacher wurde eine Beeinflussung durch Medikamente festgestellt, so dass eine Blutentnahme veranlasst wurde. Des Weiteren wurde der Führerschein aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs beschlagnahmt.

