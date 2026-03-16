PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garage aufgebrochen

Suhl (ots)

In der Zeit vom 22.02.2026 bis Sonntagmittag öffneten unbekannte Täter gewaltsam eine Garage in einem Garagenkomplex in der Straße "Schulzenhohle" in Suhl. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 120 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Garageneinbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0065538/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 15.03.2026 – 12:20

    LPI-SHL: Betrunken gefahren

    Zella-Mehlis (ots) - Am Sonntag wurde gegen 07.45 Uhr ein 43jähriger Zella-Mehliser in Zella-Mehlis, Albrechtserweg festgestellt, welcher seinen Kleintransporter unter Alkohol führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,07 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 12:20

    LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Suhl (ots) - Ein 45jähriger Meininger führte am Samstagnachmittag seinen Pkw Opel in Suhl, Rudolf-Virchow-Straße, obwohl ihm selbiges durch die Fahrerlaubnisbehörde versagt wurde. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet und sein ausländischer Führerschein, welchen er noch besaß, sichergestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 12:20

    LPI-SHL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

    Suhl (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde in der Suhler Schweiz zum wiederholten Mal eine der beiden dort befindlichen Bauampeln verdreht, sodass diese ihre Funktion der Baustellensicherung nicht mehr wahrnehmen konnte. Hierdurch hätte es, aufgrund der Fahrbahnverengung in der Baustelle, zu Unfällen kommen können. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Az. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren