LPI-SHL: Garage aufgebrochen
Suhl (ots)
In der Zeit vom 22.02.2026 bis Sonntagmittag öffneten unbekannte Täter gewaltsam eine Garage in einem Garagenkomplex in der Straße "Schulzenhohle" in Suhl. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 120 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Garageneinbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0065538/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
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