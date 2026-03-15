LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Suhl (ots)
Ein 45jähriger Meininger führte am Samstagnachmittag seinen Pkw Opel in Suhl, Rudolf-Virchow-Straße, obwohl ihm selbiges durch die Fahrerlaubnisbehörde versagt wurde. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet und sein ausländischer Führerschein, welchen er noch besaß, sichergestellt.
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