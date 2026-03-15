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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Um Polizeikontrolle gebettelt

Suhl (ots)

Am Samstag, den 14.03.2026, wurden die Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen gegen 21:30 Uhr auf ein Fahrzeug aufmerksam gemacht. Dieses Fahrzeug wurde so verkehrsbehindernd geparkt, dass die Luisenstraße in Meiningen kaum noch für andere Verkehsteilnehmer passierbar war. Das Fahrzeug wurde sogar mit offenen Türen zurückgelassen. Nach wenigen Minuten erschien der 34-jährige Fahrer am Fahrzeug. Er hätte es nur kurz hier abgestellt, um es zu entladen. Mit dem 34-Jährigen wurde eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht mehr im Besitz eines Führerscheins war. Da der 34-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde mit ihm ein Drogentest durchgeführt. Der Test verlief postiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Im Anschluss wurde eine Blutprobenentnahme mit dem 34-Jährigen veranlasst. Das Fahrzeug wurde dann durch eine nüchterne Person, die im Besitz eines Führerscheins ist, beiseite gefahren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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