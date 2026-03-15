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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Warnung - Schockanrufe im Landkreis Hildburghausen

Eisfeld (ots)

Im Laufe des Wochenendes kam es vermehrt zu "Schockanrufen" im Landkreis Hildburghausen. Mit dieser Betrugsmasche versuchen unbekannte Täter die sich als Polzeibeamte ausgeben, vor allem älteren Menschen, einen angeblichen Unfall mit einem Familienangehörigen vorzutäuschen. Um den "schuldigen" Verwandten vor einer Haftstrafe zu bewahren, müsste man ein Kaution in Höhe von sechsstelligen Beträgen hinterlegen. Dies könnte in Form von Bargeld oder Wertsachen, wie zum Beispiel Goldschmuck oder -münzen erfolgen. Ein 86-jähriger Eisfelder konnte nach einem solchen Telefonat am Samstag keinen seiner Angehörigen erreichen und ging deshalb von einer wahren Begebenheit bezüglich des vorgetäuschten Unfalls aus. Er übergab Bargeld in Höhe von über 60.000 Euro an den Betrüger.

Die Betrugsmaschen mit "Schockanrufen" und Co. häufen sich aktuell wieder. Bitte sensibilieren Sie Ihr Umfeld. Die Polizei wird Sie niemals nach Geld- oder Wertsachen fragen und auf deren Herausgabe drängen. Das tun nur Betrüger.

Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder wenden Sie sich an die polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Suhl oder ihre zuständige Dienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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