LPI-SHL: Cannabiskonsum am Steuer
Suhl (ots)
Am Freitag, den 13.03.2026, wurde gegen 22:30 Uhr ein 22-Jähriger PKW-Fahrer durch die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen unterzogen. Er gab an, vor zwei Wochen Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest verlief postiv auf Cannabis. Im Anschluss wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt.
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