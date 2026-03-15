PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheit im Verkehr

Suhl (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026, wurde gegen 22 Uhr ein 42-jähriger PKW-Führer in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen durch die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,39 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Der Führerschein wurde im Anschluss sichergestellt. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 11:34

    LPI-SHL: Abgelaufenes Versicherungskennzeichen

    Bad Salzungen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Donnerstagabend den 24-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen. An dem Fahrzeug war ein abgelaufenes grünes Versicherungskennzeichen angebracht - ein aktueller Versicherungsschutz bestand nicht. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 11:14

    LPI-SHL: Vorrang nicht gewährt - Unfallflucht

    Barchfeld (ots) - Ein 74-jähriger Autofahrer fuhr Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr auf der August-Bebel-Straße in Barchfeld in Richtung Nürnberger Straße, als ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Kleinbusses entgegenkam. Dieser umfuhr ein bauliches Hindernis auf seiner Fahrbahnseite, welches der Geschwindigkeitsreduzierung dient, ohne dem 74-Jährigen den Vorrang zu gewähren. Um einen Zusammenstoß ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 10:41

    LPI-SHL: Laterne umgefahren

    Suhl (ots) - Ein Liefer-Lkw stieß Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Senfte" in Suhl beim Rangieren gegen eine Laterne. Der Fahrer verließ anschließend die Unfallstelle konnte aber dank einer Zeugenaussage ermittelt werden. An der Laterne entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Den Unfallverursacher erwartet eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren