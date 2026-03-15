Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheit im Verkehr

Suhl (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026, wurde gegen 22 Uhr ein 42-jähriger PKW-Führer in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen durch die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,39 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Der Führerschein wurde im Anschluss sichergestellt. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell