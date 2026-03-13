LPI-SHL: Abgelaufenes Versicherungskennzeichen
Bad Salzungen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Donnerstagabend den 24-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen. An dem Fahrzeug war ein abgelaufenes grünes Versicherungskennzeichen angebracht - ein aktueller Versicherungsschutz bestand nicht. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell