LPI-SHL: Abgelaufenes Versicherungskennzeichen

Suhl (ots) - Ein Liefer-Lkw stieß Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Senfte" in Suhl beim Rangieren gegen eine Laterne. Der Fahrer verließ anschließend die Unfallstelle konnte aber dank einer Zeugenaussage ermittelt werden. An der Laterne entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Den Unfallverursacher erwartet eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

