Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wirtschaftlicher Totalschaden

Schmiedefeld (ots)

Ein Autofahrer fuhr Donnerstagmittag auf einem Forstweg bei Schmiedefeld am Rennsteig. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Verletzt wurde zum Glück niemand. An dem Audi Q8 entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher auf etwa 180.000 Euro geschätzt wird.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren