LPI-SHL: Wirtschaftlicher Totalschaden
Schmiedefeld (ots)
Ein Autofahrer fuhr Donnerstagmittag auf einem Forstweg bei Schmiedefeld am Rennsteig. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Verletzt wurde zum Glück niemand. An dem Audi Q8 entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher auf etwa 180.000 Euro geschätzt wird.
