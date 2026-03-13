LPI-SHL: Drogeriemarkt beschmiert
Schmalkalden (ots)
In der Zeit von Mittwochabend, 19:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen beschmierten unbekannte Täter den Haupteingang sowie die Fassade eines Drogeriemarktes im Hedwigsweg in Schmalkalden mit Graffiti. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0063008/2026 entgegen.
