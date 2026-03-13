LPI-SHL: Drogeriemarkt beschmiert

Meiningen (ots) - Mittwochnachmittag liefen eine 44-Jährige und ein 20-Jähriger auf der Georgstraße in Meiningen, als die Frau beim Vorbeilaufen von einem 37-Jährigen beleidigt wurde. Des Weiteren warf der Mann eine Flasche in ihre Richtung, welche ihr Ziel zum Glück verfehlte. Der 20-Jährige stellte den Täter daraufhin zur Rede und es kam folgend zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, welche durch das Eingreifen weiterer ...

mehr