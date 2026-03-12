Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dosen mit Nägeln verteilt

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)

Ein 27-Jähriger präparierte mehrere Dosen mit Nägeln und legte sie am Mittwoch vor den Reifen mehrerer in Obermaßfeld-Grimmenthal am Parkplatz am Bahnhof bzw. eines Einkaufsmarktes abgestellten Fahrzeugen ab. Ein Bauarbeiter bemerkte das Ablegen und stellte den Täter zur Rede, woraufhin der 27-Jährige ihn körperlich anging. Es kam daraufhin zu weiteren körperlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Täter und weiteren Arbeitern vor Ort, wodurch zwei der Männer leicht verletzt wurden. Beim Eintreffen der Polizei bedrohte der 27-Jährige des Weiteren die Polizisten. Er wurde in Gewahrsam genommen und in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. Ihn erwartet unter anderem eine Anzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung.

