Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildunfall mit Wildschwein

Schleusingen (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag fuhr ein 41-jähriger Autofahrer auf der Landstraße zwischen Hinternah und Schleusingen, als plötzlich ein ausgewachsenes Wildschwein die Straße kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, wodurch im Frontbereich des Pkws ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand. Das Wildschwein rannte davon. Der 41-Jährige blieb zum Glück unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

