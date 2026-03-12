LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Schmalkalden (ots) - Dienstag gegen 14:45 Uhr wendete der bislang unbekannte Fahrer eines Liefertransporters in einer Hofeinfahrt in der Straße "Aueliede" in Schmalkalden. Beim Ausfahren aus dem Hof beschädigte er den Grundstückszaun. Der Mann wurde durch die Eigentümerin gestellt, entfernte sich jedoch ohne seine Daten anzugeben vom Unfallort. Am Zaun entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die ...

