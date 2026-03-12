LPI-SHL: Versuchter Einbruch
Zella-Mehlis (ots)
In der Zeit von Montagvormittag bis Mittwochvormittag versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Ernst-Haeckel-Straße in Zella-Mehlis einzudringen. Die Unbekannten gelangten nicht ins Innere, verursachten jedoch einen Sachschaden von etwa 50 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0062002/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell