Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Zaun gefahren und abgehauen

Schmalkalden (ots)

Dienstag gegen 14:45 Uhr wendete der bislang unbekannte Fahrer eines Liefertransporters in einer Hofeinfahrt in der Straße "Aueliede" in Schmalkalden. Beim Ausfahren aus dem Hof beschädigte er den Grundstückszaun. Der Mann wurde durch die Eigentümerin gestellt, entfernte sich jedoch ohne seine Daten anzugeben vom Unfallort. Am Zaun entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0061644/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

