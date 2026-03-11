LPI-SHL: Mit dem Auto erfasst
Bad Salzungen (ots)
Mittwochmorgen (11.03.2026) fuhr ein 54-jähriger Autofahrer auf der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen, als plötzlich ein 12-jähriger Junge, der zuvor aus einem Bus ausgestiegen war, auf die Fahrbahn lief. Der 54-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger. Der 12-Jährige verletzte sich und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.
