Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Keine Fahrerlaubnis

Wasungen (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Wasungen stellten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen am Dienstag fest, dass ein 61-jähriger Autofahrer seit Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren