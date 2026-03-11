LPI-SHL: Keine Fahrerlaubnis

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Zeuge meldete Dienstagabend der Polizei eine Personengruppe, welche Werbeplakate eines Zirkus in der Würzburger Straße beschädigt. Es konnten mehrere Personen im Alter von 18 bis 25 Jahren festgestellt werden. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet den Zeugen bzw. weitere Zeugen des Sachverhalts sich beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0061507/2026 zu ...

