LPI-SHL: Keine Fahrerlaubnis
Wasungen (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Wasungen stellten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen am Dienstag fest, dass ein 61-jähriger Autofahrer seit Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
