LPI-SHL: Rollator entwendet
Zella-Mehlis (ots)
Dienstag zwischen 08:15 Uhr und 17:45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Rollator aus dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Ruppertstal" in Zella-Mehlis. Der Rollator hat einen Wert von etwa 500 Euro. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0061392/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.
