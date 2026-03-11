LPI-SHL: Fassade beschädigt
Suhl (ots)
In der Zeit vom 16.01.2026 bis 26.02.2026 beschädigten unbekannte Täter die Außenfassade einer Apotheke in der Albert-Schweitzer-Straße in Suhl. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0060868/2026 entgegen.
