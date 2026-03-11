LPI-SHL: Brand in der Tiefgarage
Meiningen (ots)
Aus bislang ungeklärter Ursache brannte Dienstagnachmittag ein geparktes Motorrad in einer Tiefgarage in der Berliner Straße in Meiningen. Das Feuer zerstörte das Krad und beschädigte einen danebenstehenden Pkw sowie Teile des Gebäudes. Die Feuerwehr löschte die Flammen und lüftete die Garage. Eine Evakuierung des über der Garage liegenden Geschäftsbereichs war nicht notwendig und verletzt wurde zum Glück niemand. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell