LPI-SHL: Brand in der Tiefgarage

Dorndorf (ots) - Eine Frau lief am 24.02.2026 von Haus zu Haus in Dorndorf, klingelte und bat die Bewohner im Namen eines Hilfsdienstes um Geldspenden für ein Kinderhospiz. Die Ermittlungen ergaben, dass die Spendensammlerin nicht für den Hilfsdienst tätig ist und auch keine Spende beim Hospiz ankam. Wie viel Geld die Frau insgesamt erhalten hat, ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat eine Anzeige wegen des ...

mehr