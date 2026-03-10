Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährdung des Straßenverkehrs

Hildburghausen (ots)

Montagnachmittag fuhr ein 40-jähriger Autofahrer entgegengesetzt der Einbahnstraße der Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße in Hildburghausen. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Fahrer eines in vorgeschriebener Fahrtrichtung fahrenden Polizeiautos einen Zusammenstoß verhindern. Der 40-Jährige flüchtete vor einer Kontrolle und bevor er mit seinem Pkw an Pollern nicht mehr weiterkam, mussten weitere Verkehrsteilnehmer Gefahrenbremsungen einleiten, um eine Kollision zu vermeiden. Der Autofahrer gab nach der Anhaltung an, Cannabis konsumiert zu haben, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum folgte. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

