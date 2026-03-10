PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährdung des Straßenverkehrs

Hildburghausen (ots)

Montagnachmittag fuhr ein 40-jähriger Autofahrer entgegengesetzt der Einbahnstraße der Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße in Hildburghausen. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Fahrer eines in vorgeschriebener Fahrtrichtung fahrenden Polizeiautos einen Zusammenstoß verhindern. Der 40-Jährige flüchtete vor einer Kontrolle und bevor er mit seinem Pkw an Pollern nicht mehr weiterkam, mussten weitere Verkehrsteilnehmer Gefahrenbremsungen einleiten, um eine Kollision zu vermeiden. Der Autofahrer gab nach der Anhaltung an, Cannabis konsumiert zu haben, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum folgte. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 11:44

    LPI-SHL: Mit Cross gestürzt

    Hildburghausen (ots) - Am frühen Montagabend fuhr ein Jugendlicher mit einer Crossmaschine auf einer Wiese in Hildburghausen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er, verletzte sich schwer und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Das Leichtkraftrad war nicht zugelassenen und der 15-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihn erwartet eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:26

    LPI-SHL: Brennender Schuppen

    Suhl (ots) - Montagabend brannte ein Schuppen in der Straße "Heiligenland" in Suhl. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Brand fahrlässig verursacht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:01

    LPI-SHL: In Lagerhalle eingebrochen

    Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagmorgen, 05:50 Uhr, gewaltsam in eine Lagerhalle einer Firma in der Straße "Am Köhlersgehäu" in Zella-Mehlis ein. Sie entwendeten zwei Hubwagen samt Ladegeräten und Akkus sowie größere Mengen an Dachpappe und Gasflaschen. Das Diebesgutes hat einen Wert von etwa 5.000 Euro. Des Weiteren entstand Sachschaden in noch unbekannter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren