LPI-SHL: Mit Cross gestürzt
Hildburghausen (ots)
Am frühen Montagabend fuhr ein Jugendlicher mit einer Crossmaschine auf einer Wiese in Hildburghausen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er, verletzte sich schwer und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Das Leichtkraftrad war nicht zugelassenen und der 15-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihn erwartet eine Anzeige.
