PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradteile entwendet

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Montagvormittag machten sich bislang unbekannte Täter an einem Motorrad der Marke "BMW" zu schaffen, welches in dem Zeitraum mit einer Plane abgedeckt in der Heinrich-Heine-Straße in Zella-Mehlis abgestellt war. Die Unbekannten bauten von dem Motorrad mehrere Teile ab (unter anderem einen Seitenspiegel und einen Kupplungshebel) und deckten es anschließend wieder ab. Der Schaden am Krad beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0059516/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 09:53

    LPI-SHL: Fußgängerin schwer verletzt

    Meiningen (ots) - Eine 75-jährige Autofahrerin bog Montagmorgen von der Sachsenstraße in Meiningen nach links in die Ludwig-Chronegk-Straße ab. Dabei übersah sie aufgrund der tiefstehenden Sonne eine die Fahrbahn querende 80-jährige Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 80-Jährige schwer verletzt wurde. Die Frau kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 09:44

    LPI-SHL: Berauschter E-Scooter-Fahrer

    Bad Salzungen (ots) - Ein Kontaktbereichsbeamter der Polizeiinspektion Bad Salzungen stoppte am frühen Montagnachmittag einen 46-jährigen E-Scooter-Fahrer in Bad Salzungen. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Es folgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 46-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 09:43

    LPI-SHL: Über 1,1 Promille

    Bad Liebenstein (ots) - In der Nacht zu Dienstag (10.03.2026) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen einen Autofahrer in Bad Liebenstein. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den Autofahrer erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren