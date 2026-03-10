Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradteile entwendet

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Montagvormittag machten sich bislang unbekannte Täter an einem Motorrad der Marke "BMW" zu schaffen, welches in dem Zeitraum mit einer Plane abgedeckt in der Heinrich-Heine-Straße in Zella-Mehlis abgestellt war. Die Unbekannten bauten von dem Motorrad mehrere Teile ab (unter anderem einen Seitenspiegel und einen Kupplungshebel) und deckten es anschließend wieder ab. Der Schaden am Krad beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0059516/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

