Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Raubdelikt in Geschäft_ Mitarbeiter kann Täter festhalten_ Festnahme erfolgt

Ennepetal (ots)

Zu einem Raubdelikt in einem Lebensmittelgeschäft in der Gewerbestraße in Ennepetal kam es am 25. Februar, gegen 19:40 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen steckte ein 39-jähriger aus Gevelsberg mehrere Getränkedosen in seinen mitgeführten Rucksack. Dies stellte ein Angestellter fest und sprach den Täter an. Dieser versuchte dann zu flüchten. Durch den aufmerksamen Mitarbeiter konnte er jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden, obwohl sich der Täter dagegen sperrte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass im Rucksack Getränkedosen im mittleren zweistelligen Wert verstaut waren. Zusätzlich bestand gegen den Gevelsberger ein Haftbefehl, sodass er umgehend festgenommen und zur Polizeiwache verbracht wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

