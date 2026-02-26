PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Einfamilienhaus_ Polizei mit vielen Kräften vor Ort

Herdecke (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hangstraße kam es am 25.02.2026, in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter die Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. In den Räumen wurden Schränke und Schubladen geöffnet und nach Wertgegenständen durchwühlt. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Da zuerst nicht vollständig ausgeschlossen werden konnte, dass sich der oder die Täter noch im Haus befinden, wurden zahlreiche Kräfte der Polizei, unter anderem auch ein Diensthund, zur Örtlichkeit geschickt. Eine Durchsuchung des Hauses nach den Tätern verlief aber negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

