LPI-SHL: Über 1,1 Promille

Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entfachte am Sonntag gegen 16:50 Uhr ein Feuer in einer eingegrabenen Schubkarre in einem kleinen Waldstück zwischen dem Maßfelder Weg und einem Tennisclub in Meiningen. Mehrere Jugendliche liefen gerade auf dem Maßfelder Weg entlang, als sich ein Unbekannter mit einem Fahrrad in rasanter Geschwindigkeit vom Brandort entfernte. Die Jugendlichen bemerkten das Feuer und versuchten es zu löschen. Ein weitere Zeuge sah, was ...

