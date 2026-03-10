PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Über 1,1 Promille

Bad Liebenstein (ots)

In der Nacht zu Dienstag (10.03.2026) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen einen Autofahrer in Bad Liebenstein. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den Autofahrer erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

