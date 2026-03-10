LPI-SHL: Über 1,1 Promille
Bad Liebenstein (ots)
In der Nacht zu Dienstag (10.03.2026) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen einen Autofahrer in Bad Liebenstein. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den Autofahrer erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell