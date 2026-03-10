LPI-SHL: Fußgängerin schwer verletzt
Meiningen (ots)
Eine 75-jährige Autofahrerin bog Montagmorgen von der Sachsenstraße in Meiningen nach links in die Ludwig-Chronegk-Straße ab. Dabei übersah sie aufgrund der tiefstehenden Sonne eine die Fahrbahn querende 80-jährige Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 80-Jährige schwer verletzt wurde. Die Frau kam zur Behandlung ins Krankenhaus.
