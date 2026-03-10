LPI-SHL: Fußgängerin schwer verletzt

Langenfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr bereits am 27.02.2026 gegen 09:50 Uhr die Hauptstraße in Langenfeld in Richtung Urnshausen. Er fuhr hinter einer Kolonne aus einem Linienbus und mehrere Pkw hinterher und war mittig der Fahrbahn unterwegs. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer bemerkte die Situation, versuchte noch zu bremsen, konnte aber trotz Ausweichmanöver einen seitlichen Zusammenstoß nicht ...

mehr