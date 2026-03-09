PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Zusammenstoß geflüchtet

Langenfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr bereits am 27.02.2026 gegen 09:50 Uhr die Hauptstraße in Langenfeld in Richtung Urnshausen. Er fuhr hinter einer Kolonne aus einem Linienbus und mehrere Pkw hinterher und war mittig der Fahrbahn unterwegs. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer bemerkte die Situation, versuchte noch zu bremsen, konnte aber trotz Ausweichmanöver einen seitlichen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Spiegel des Pkw flog davon und der Unbekannte machte sich nach dem Unfall aus dem Staub. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen grauen VW Golf 6 gehandelt haben muss. Zeugen, die Hinweise zum Autofahrer oder zum Unfall selbst geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 050569/2026 bei der Polizei in Bad Salzungen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

