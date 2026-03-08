LPI-SHL: echtes E-Bike ohne Versicherungskennzeichen
Bad Salzungen (ots)
In der Nacht zu Samstag wurde ein Fahrzeugführer auf einem echten E-Bike (Fahrrad mit eigenständigen Antrieb ohne Tretunterstützung und Gasgriff) festgestellt. Das echte E-Bike machte das was es soll - es fuhr ohne Tretunterstützung 25km/h. Laut Gesetz ist hierfür jedoch ein Versicherungskennzeichen vorgeschrieben und genau das war nicht vorhanden. Gegen den 24-jährigen Fahrzeugführer wurde folglich ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
