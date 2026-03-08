PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: echtes E-Bike ohne Versicherungskennzeichen

Bad Salzungen (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde ein Fahrzeugführer auf einem echten E-Bike (Fahrrad mit eigenständigen Antrieb ohne Tretunterstützung und Gasgriff) festgestellt. Das echte E-Bike machte das was es soll - es fuhr ohne Tretunterstützung 25km/h. Laut Gesetz ist hierfür jedoch ein Versicherungskennzeichen vorgeschrieben und genau das war nicht vorhanden. Gegen den 24-jährigen Fahrzeugführer wurde folglich ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl

