Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: echtes E-Bike ohne Versicherungskennzeichen

Bad Salzungen (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde ein Fahrzeugführer auf einem echten E-Bike (Fahrrad mit eigenständigen Antrieb ohne Tretunterstützung und Gasgriff) festgestellt. Das echte E-Bike machte das was es soll - es fuhr ohne Tretunterstützung 25km/h. Laut Gesetz ist hierfür jedoch ein Versicherungskennzeichen vorgeschrieben und genau das war nicht vorhanden. Gegen den 24-jährigen Fahrzeugführer wurde folglich ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell