Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken auf dem Fahrrad durch Kaltennordheim

Kaltennordheim (ots)

In den späten Abendstunden des Samstages führten Beamte der PI Meiningen im Stadtgebiet Kaltennordheim Verkehrskontrollen durch. Hier konnte ein 32jähriger Mann auf einem Fahrrad festgestellt werden, welcher sichtlich nicht mehr in der Lage war, das Fahrrad sicher zu führen. Die Beamten stoppten den Fahrradfahrer und kontrollierten ihn. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Aufgrund dieses Wertes und der festgestellten Ausfallerscheinungen wurde gegen den Mann Strafanzeige erstattet, er wurde zur Blutentnahme ins Klinikum verbracht und die Weiterfahrt wurde ihm vorerst untersagt.

