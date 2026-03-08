PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken auf dem Fahrrad durch Kaltennordheim

Kaltennordheim (ots)

In den späten Abendstunden des Samstages führten Beamte der PI Meiningen im Stadtgebiet Kaltennordheim Verkehrskontrollen durch. Hier konnte ein 32jähriger Mann auf einem Fahrrad festgestellt werden, welcher sichtlich nicht mehr in der Lage war, das Fahrrad sicher zu führen. Die Beamten stoppten den Fahrradfahrer und kontrollierten ihn. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Aufgrund dieses Wertes und der festgestellten Ausfallerscheinungen wurde gegen den Mann Strafanzeige erstattet, er wurde zur Blutentnahme ins Klinikum verbracht und die Weiterfahrt wurde ihm vorerst untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 07:37

    LPI-SHL: Unbefugte Nutzung von Baufahrzeugen

    Rohr (ots) - In der Zeit von Freitag Nachmittag bis Samstag Mittag nutzten bisher Unbekannte Baufahrzeuge, welche auf Baustellen im Bereich Rohr abgestellt waren und fuhren mit diesen umher. Nach der Nutzung wurden diese dann durch die Täter an anderer Stelle abgestellt. Die Polizei bittet daher um Mithilfe, wer kann Hinweise zu den Personen geben, die unberechtigt die Baufahrzeuge genutzt haben? Hinweise bitte an die PI ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 07:29

    LPI-SHL: Strafanzeige wegen abgelaufenem Versicherungsschutz

    Schmalkalden (ots) - Am Freitag Vormittag befuhr ein 36jähriger Mann mit seinem Segway die Renthofstraße in Schmalkalden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde durch die Beamten der PI Schmalkalden-Meiningen festgestellt, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug seit dem 01.03.2026 abgelaufen ist. Daher wurde gegen den Fahrer Strafanzeige erstattet. Die Polizei weißt nochmals darauf hin, dass seit dem 01. März ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 07:20

    LPI-SHL: E-Bike gefunden

    Meiningen (ots) - Am Samstag Abend konnte aufgrund einer Bürgerin ein hochwertiges E-Bike im Stadtgebiet Meiningen aufgefunden werden. Dieses stand unverschlossen in einem Park. Hinweise auf den Besitzer des Fahrrades gab es nicht, daher hat die Polizei dieses zur Eigentumssicherung auf die Dienststelle verbracht. Sollte jemand ein solches Fahrrad vermissen, so wird er gebeten, sich unter Vorlage eines Eigentumsnachweises mit der PI Meiningen unter Angabe des Aktenzeichens ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren